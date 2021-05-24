День державної служби спеціального зв'язку святкують 25 травня. Фото: itc.ua

https://racurs.ua/ua/n155093-25-travnya-vidznachaut-den-derjavnoyi-slujby-specialnogo-zv-yazku.html

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25 травня професійне свято відзначають працівники державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Свято доволі нове, оскільки 14 травня Кабінет міністрів погодив указ президента про його встановлення. Запропонована дата обґрунтовується тим, що в цей день у 2006 році уряд своєю постановою передбачив утворення адміністрації держспецзв’язку на базі Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України, який було ліквідовано.

25 травня православна церква вшановує пам’ять святителя Єпіфанія Кіпрського. У народі це свято називали Епіфанів день.

Народні прикмети на 25 травня:

На сході небо червоне — до сухого літа.

На горобині багато цвіту — до хорошого врожаю льону.

Приносити біле латаття в будинок небажано — може загинути вся домашня худоба.

У світі 25 травня відзначають День зниклих безвісти дітей, Всесвітній день щитовидної залози, День звільнення в Лівані, День першого крику свободи в Болівії та День рушника.

25 травня в історії:

996 рік — у Києві освятили першу на Русі кам’яну Десятинну церкву.

1709 рік — за наказом російського імператора Петра I зруйновано Запорізьку (Чортомлицьку) Січ.

1810 рік — у Буенос-Айресі відбулася травнева революція, з якої розпочався процес утворення держави Аргентина.

1926 рік — вбили Симона Петлюру.

2001 рік — у Сан-Франциско з’явився новий вид палива для автомобілів — фруктовий бензин.

2014 рік — в Україні обрали президентом України Петра Порошенка.

Нагадаємо, 24 травня в Україні відзначали День слов’янської писемності і культури. Це свято з’явилося завдяки указу президента України від 17 вересня 2004 року № 1096/2004.