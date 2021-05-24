Причини припинення авіасполучення з Білоруссю озвучили в РНБО. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n155092-prychyny-prypynennya-aviaspoluchennya-z-bilorussu-nazvav-danilov.html

Ракурс

Польоти у повітряному просторі Білорусі стали небезпечними, вважають представники влади України.

Саме тому президент Володимир Зеленський ініціював питання припинення авіасполучення України з Білоруссю. Про це 24 травня заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у коментарі «Радіо Свобода».

Є технічний момент, завтра уряд, ми сподіваємося, ухвалить таке рішення і воно набере чинності… Ми над Білоруссю літати не можемо, не будемо, тому що це дуже небезпечно, — зазначив він.

Тим часом кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк на власній сторінці у Twitter, Рада Європи планує закликати європейські авіакомпанії не літати в повітряному просторі Білорусі, а також заборонити білоруським літакам пролітати над Євросоюзом та сідати в європейських аеропортах.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська через нібито загрозу мінування екстрено приземлився літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Лайнер супроводжував винищувач Повітряних сил Білорусі. На борту літака перебував опозиційний журналіст, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали білоруські спецслужби.

Примусову посадку літака розкритикували в Європі, а Міжнародна організація цивільної авіації скликала термінове засідання на четвер, 27 травня.

Литва вирішила з 25 травня заборонити авіасполучення через повітряний простір Білорусі. Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів теж припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю. Уряд розгляне це питання вже завтра, 25 травня.

Джерело: Радіо Свобода