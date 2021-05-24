Как пострадавшим детям от взрывов получить госпомощь. Фото: dyvys.info

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Государственную помощь будут выплачивать детям, которые покалечились от взрывов.

На минувшей неделе Верховная Рада приняла законопроект № 3573, предусматривающий увеличение размеров госпомощи детям с инвалидностью. Изменения коснуться детей до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим увечьем здоровья от взрывоопасных предметов.

Закон предусматривает, что размер государственной социальной помощи для таких детей будет повышена на 50% с учетом всех надбавок и доплат. Чтобы получить право на повышенную госпомощь, нужно будет доказать связь инвалидности с получением увечий от взрывов. Эту связь будет устанавливать врачебно-консультативная комиссия учреждений здравоохранения в соответствии с порядком, который должен будет утвердить Кабинет министров.

Причиной принятия Верховной Радой этого закона стали результаты исследований Датского совета по делам беженцев. Сообщалось, что 111 детей были ранены от мин или других взрывоопасных предметов.

По предварительным расчетам, на дополнительные выплаты пострадавшим детям государство будет тратить 783,1 тыс. грн ежегодно.

Напомним, 21 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3124, направленный на упрощение доступа к субсидиям. Новым законопроектом предложено исключить из совокупного дохода некоторые виды помощи.