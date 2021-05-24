Литва запретила авиасообщение через воздушное пространство Беларуси, фото: INFOTRANS

https://racurs.ua/n155080-litva-ne-budet-prinimat-samolety-proletevshie-nad-belarusu.html

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Литва запретила авиасообщение через воздушное пространство Беларуси.

Соответствующее решение приняло правительство Литвы во время своего заседания сегодня, 24 мая, сообщает Delfi.

Таким образом, с 00.00 25 мая запрещается прибытие в Литву и отбытие из страны самолетов, маршрут которых проходит над территорией Беларуси.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимон заявила, что такое решение принимается ради безопасности путешественников.

Несмотря на то, что некоторые авиакомпании сами решили отменить такие полеты, ради безопасности путешественников предложено принять соответствующее решение правительства, — отметила она.

Отмечается, что ограничение коснется 26 рейсов в сутки, среди которых — все полеты в южном направлении.

Это не означает запрет на полеты, это означает, что авиакомпании должны выбирать другой маршрут, — подчеркнул министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.



Напомним, вчера, 23 мая, в Минске из-за сообщения о заминировании вынужденно сел самолет, следовавший из Афин в Вильнюс. С рейса сняли известного белорусского оппозиционера Романа Протасевича, которому на родине грозит до 15 лет заключения по обвинению в организации массовых беспорядков.

Источник: Delfi