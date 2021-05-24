Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Погода в Украине 25 мая предполагает дожди в западных областях. Осадки обещают только днем.

На остальной территории прогнозируют облачность с прояснением. Ночью температуру воздуха обещают 8−13° тепла, а днем столбики термометров покажут 21−25° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают юго-восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 25 мая будет ясной и теплой. Ночью температуру воздуха прогнозируют 10−12° тепла, а воздух прогреется до 21−23° выше нуля.

Погодные условия в Харькове во вторник предусматривают солнце и переменную облачность. Температуру воздуха ночью прогнозируют 11−13° с отметкой плюс, а днем обещают 23−25° тепла.

Погода в Одессе завтра будет радовать теплом и солнцем. Ночью температура воздуха прогнозируется 10−12° тепла, а днем обещают 22−24° тепла.

Погода во Львове в ближайшие сутки днем прогнозируется с осадками в виде дождя. Столбики термометров ночью покажут 10−12° тепла, а днем обещают 22−24° тепла.

Погода в Карпатах 25 мая будет дождливой только днем. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 9−12° тепла, а днем обещают 22−25° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 25 мая прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 24 мая ожидается жаркая и летняя, на востоке температура воздуха достигнет отметки 26° тепла. На западе солнечно и без осадков, ливни прогнозировали на севере, в центре и на востоке страны.