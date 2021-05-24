Погода в Україні. Фото: Голос України

https://racurs.ua/ua/n155079-korotkochasni-doschi-ta-do-25-tepla-pogoda-v-ukrayini-na-25-travnya-karta.html

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Погода в Україні 25 травня передбачає дощі в західних областях. Опади обіцяють лише вдень.

На решті території держави прогнозують хмарність з проясненням. Вночі температуру повітря обіцяють 8−13° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 21−25° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють південно-східний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 25 травня буде ясною та теплою. Вночі температуру повітря прогнозують 10−12° тепла, а повітря прогріється до 21−23° вище нуля.

Погодні умови в Харкові у вівторок передбачають сонце та мінливу хмарність. Температуру повітря вночі прогнозують 11−13° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 23−25° тепла.

Погода в Одесі завтра радуватиме теплом та сонцем. Вночі температура повітря прогнозується 10−12° тепла, а вдень обіцяють 22−24° тепла.

Погода у Львові найближчої доби вдень прогнозується з опадами у виді дощу. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−12° тепла, а вдень обіцяють 22−24° тепла.

Погода в Карпатах 25 травня дощовою лише вдень. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 9−12° тепла, а вдень обіцяють 22−25° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 25 травня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 24 травня очікується спекотна та літня, на сході температура повітря досягне позначки 26° тепла. На заході сонячно та без опадів, зливи прогнозували на півночі, у центрі та на сході країни.