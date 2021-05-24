Про епідемію «чорного грибка» оголосили два штати Індії. Фото: AP

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Коронавірус в Індії дає нове ускладнення — люди, які перехворіли на COVID-19, заражаються мукормікозом. Уряд індійської союзної території Джамму і Кашмір оголосило «чорний грибок» епідемією.

Лікування небезпечного грибкового захворювання має здійснюватися відповідно до індійського закону про епідемічні захворювання 1897 року, який передбачає особливі заходи боротьби з поширенням епідемій. Про це повідомляє The Times of India.

За офіційними даними, загальна кількість тих, хто заразився цією інфекцією в Індії, становить понад 9 тис. осіб. При цьому вже 250 людей померли від грибкового захворювання.

Як зазначають фахівці, мукормікоз діагностують у тих пацієнтів з коронавірусною інфекцією, які перебували у відділенні інтенсивної терапії та протягом довгого часу отримували стероїди або кисневу підтримку.

Це захворювання також трапляється у діабетиків, які отримували великі дози стероїдів протягом тривалого часу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Індії продовжує активно поширюватися, для хворих не вистачає місць у лікарнях. У селі Мевля-Гопальгет лікарі альтернативної медицини відкрили імпровізовану клініку просто неба, де лікують пацієнтів з COVID-19.

Джерело: The Times of India