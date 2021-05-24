Об эпидемии «черной плесени» объявили два штата Индии

Об эпидемии «черной плесени» объявили два штата в Индии. Фото: AP

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Коронавирус в Индии дает новое осложнение — люди, переболевшие COVID-19, заражаются мукормикозом. Правительство индийской союзной территории Джамму и Кашмир объявило «черную плесень» эпидемией.

Лечение опасного грибкового заболевания должно осуществляться в соответствии с индийским законом об эпидемических заболеваниях 1897 года, предусматривающим особые меры борьбы с распространением эпидемий. Об этом сообщает The Times of India.

По официальным данным, общее число заразившихся этой инфекцией в Индии составляет больше 9 тыс. человек. При этом уже 250 человек скончались от грибкового заболевания.

Как указывают специалисты, мукормикоз диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку.

Это заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Индии продолжает активно распространяться, для пациентов не хватает мест в больницах. В деревне Мевля-Гопальгет врачи альтернативной медицины открыли импровизированную клинику под открытым небом, где лечат пациентов с COVID-19.

Источник: The Times of India