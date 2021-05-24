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В Украине в июле могут появиться «ковидные паспорта», фото: Zik

«Ковидные паспорта» Украина планирует запустить синхронно с ЕС

24 мая 2021, 16:22
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Украина планирует 1 июля синхронно с Евросоюзом запустить «паспорта вакцинации».

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил об этом сегодня, 24 мая, на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Европарламенте недавно заявили о достижении предварительной договоренности о том, как будут работать «цифровые зеленые сертификаты», призваные обеспечить свободу передвижения в Европе условиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.


Однако, когда именно эти сертификаты вступят в силу, не сообщалось.

Напомним, в начале мая тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине планируют в кратчайшие сроки разработать «ковидные сертификаты». Степанов тогда отмечал, что такие сертификаты могут быть запущены уже 1 июля.

Источник: Ракурс


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