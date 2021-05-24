Секрет долголетия раскрыли итальянские ученые. Фото: hsto.org

https://racurs.ua/n155076-sekret-dolgoletiya-italyanskie-uchenye-svyazali-s-remontom-dnk.html

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Средняя продолжительность жизни в мире составляет 72 года, но есть люди, которые живут и дольше 100 лет.

Генетика играет важную, если не решающую роль в долголетии человека. К такому выводу пришла группа исследователей во главе с профессором Паоло Гараньяни из университета Болоньи, которые секвенировали геномы 81 человека в возрасте более 105 и 110 лет, а затем сравнили их с геномами относительно молодой группы здоровых людей в возрасте 68 лет. Об этом 24 мая сообщает «BBC Україна».

По словам профессора, люди из второй группы не страдали многими заболеваниями, связанными с возрастом, и поэтому были прекрасным примером здорового старения. Оказалось, что среди людей из группы 105+ было больше обладателей пяти основных генетических вариаций, связанных с эффективным «ремонтом» ДНК, чем в группе младших людей.

Результаты, полученные во время предыдущих исследований группы из 300 столетних людей, выявили у них наличие тех же генных групп. Выяснилось, что они унаследовали эти гены от родителей. При этом ученые заявляют, что ДНК может меняться и в течение нашей жизни. Некоторые из таких изменений, известных как соматические мутации, происходят в конкретных клеточных линиях по всему телу. Они связаны с процессом старения. У старожителей обнаружили гораздо меньше таких мутаций.

Ученые считают, что некоторые люди просто рождаются с генными вариациями, позволяющими лучше «ремонтировать» ДНК. Именно у них больше шансов дожить до очень глубокой старости.

Напомним, ученые обнаружили еще один негативный эффект загрязнения — усиленное снижение когнитивных способностей в старости. Он проявляется даже тогда, если уровень загрязнения атмосферы остается в пределах, признанных безопасными.