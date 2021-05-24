Секрет довголіття розкрили італійські вчені. Фото: hsto.org

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Середня тривалість життя у світі становить 72 роки, але є люди, які живуть і довше 100 років.

Генетика відіграє важливу, якщо не вирішальну роль у довголітті людини. Такого висновку дійшла група дослідників на чолі з професором Паоло Гараньяні з університету Болоньї, які секвенували геноми 81 людини віком понад 105 і 110 років, а потім порівняли їх з геномами відносно молодої групи здорових людей віком 68 років. Про це 24 травня повідомляє «BBCУкраїна».

За словами професора, люди з другої групи не страждали багатьма захворюваннями, пов’язаними з віком, і тому були прекрасним прикладом здорового старіння. Виявилося, що серед людей з групи 105+ було більше володарів п’яти основних генетичних варіацій, пов’язаних з ефективним «ремонтом» ДНК, ніж в групі молодших людей.

Результати, отримані під час попередніх досліджень групи з 300 столітніх людей, виявили у них наявність тих же генних груп. З’ясувалося, що вони успадкували ці гени від батьків. При цьому науковці заявляють, що ДНК може змінюватися і впродовж нашого життя. Деякі з таких змін, відомі як соматичні мутації, відбуваються у специфічних клітинних лініях у всьому організмі. Вони пов’язані з процесом старіння. У старожителів виявили набагато менше таких мутацій.

Науковці вважають, що деякі люди просто народжуються з генними варіаціями, що дозволяють краще «ремонтувати» ДНК. Саме у них більше шансів дожити до дуже глибокої старості.

Нагадаємо, науковці виявили ще один негативний ефект забруднення — посилене зниження когнітивних здібностей в старості. Він проявляється навіть тоді, якщо рівень забруднення атмосфери залишається в межах, визнаних безпечними.