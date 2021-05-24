«Ковідні паспорти» Україна планує запустити синхронно з ЄС

В Україні у липні можуть з’явитися «ковідні паспорти», фото: Zik

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Україна планує 1 липня синхронно з Євросоюзом запустити «паспорти вакцинації».

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про це сьогодні, 24 травня, на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського, повідомляє прес-служба Офісу президента.

У Європарламенті нещодавно заявили про досягнення попередньої домовленості щодо того, як працюватимуть «цифрові зелені сертифікати», покликані забезпечити свободу пересування в Європі умовах епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Проте, коли саме ці сертифікати набудуть чинності, не повідомлялося.

Нагадаємо, на початку травня тодішній міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що в Україні планують в найкоротші терміни розробити «ковідні сертифікати». Степанов тоді зазначав, що такі сертифікати можуть бути запущені вже 1 липня.