Погода на завтра. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Україні 24 травня очікується спекотна та літня, на сході температура повітря досягне позначки +26°. На заході сонячно та без опадів, зливи прогнозують на півночі, у центрі та на сході країни.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +16° до +26°. Ночі цієї доби будуть відносно теплими. Вітер обіцяють південно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 24 травня прогнозується тепла, можливий помірний дощ. Вночі температура повітря опуститься до позначки +11°, а вдень триматиметься на рівні від +27° до +19° тепла.

Погода в Харкові стане по-справжньому літньою, але злива не омине й це українське місто. Температура повітря вночі фіксуватиметься від +11° до +13°, вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +25°.

Погодні умови в Одесі будуть сонячними та теплими, без опадів. Хмари на небі не спостерігатимуться. Повітря вдень прогріється до +23°, вночі стовпчики термометрів покажуть +14°C.

Погода у Львові очікується теплою, сонце пригріватиме львів’ян своїми променями. Температурні показники будуть такими: уночі +6…+8° тепла, а вдень +17…+19° тепла.

Погода в Карпатах 24 травня порадує теплом. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +8° до +10° тепла, а вдень температура сягне +19° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 24 травня очікується спокійна, магнітні бурі не прогнозуються.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в травні буде переважно теплою, а в другій половині місяця до України прийде справжнє літо. Середня місячна температура повітря становитиме 13−17° тепла, у гірських районах 7−12° тепла.