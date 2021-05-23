Погода на завтра. Фото: Istock

https://racurs.ua/n155033-moschnye-livni-podtopyat-ukrainu-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 24 мая ожидается жаркая и летняя, на востоке температура воздуха достигнет отметки +26°. На западе будет солнечно и без осадков, ливни прогнозируют на севере, в центре и на востоке страны.

Днем столбики термометров покажут от +16° до +26°. Ночи в эти сутки будут относительно теплыми. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 24 мая прогнозируется теплая, возможен умеренный дождь. Ночью температура воздуха опустится до отметки +11°, а днем будет держаться на уровне от +27° до +19° тепла.

Погода в Харькове станет по-настоящему летней, но дождь не обойдет и этот украинский город. Температура воздуха ночью будет фиксироваться на уровне от +11° до +13°, днем столбики термометра застынут на отметке +25°.

Погодные условия в Одессе будут солнечными и теплыми, без осадков. Воздух днем прогреется до +23°, ночью столбики термометров покажут +14° C.

Погода во Львове ожидается теплая, солнце пригреет львовян своими лучами. Температурные показатели будут следующими: ночью +6…+8° тепла, а днем +17… +19° тепла.

Погода в Карпатах 24 мая порадует теплом. Столбики термометров в темное время суток покажут от +8° до +10° тепла, а днем температура достигнет +19° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 24 мая ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в мае будет преимущественно теплой, а во второй половине месяца в Украину придет настоящее лето. Средняя месячная температура воздуха составит 13−17° тепла, в горных районах 7−12° тепла.