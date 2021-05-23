Президента Бразилии оштрафовали за отсутствие маски. Фото: Укринформ

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Президента Бразилии Жаира Болсонару оштрафовали во время визита в бразильский штат Мараньян за нарушения карантинных ограничений: он собрал толпу и при этом был без медицинской маски.

Штраф наложило Управление санитарного надзора штата Мараньян, так как Болсонару не выполнил «обязанность носить маску», пишет Infobae.

Накануне в штате выявили шесть случаев заражения индийским штаммом коронавируса. Как известно, Бразилия остается третьей страной в мире по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии (больше 16 млн).

От коронавируса умерли 448 тыс. жителей Бразилии (почти четверть всех умерших в мире). Сам Жаир Болсонару тоже заражался этой инфекцией, но перенес болезнь легко.

Болсонару с самого начала пандемии был известен как противник введения ограничительных мер из-за распространения инфекции. Поначалу президент Бразилии демонстративно отрицал опасность коронавируса, посещал больницы без маски, и даже когда сам переболел, говорил, что локдаун чреват экономическими проблемами.

Федеральный суд страны почти год назад принял отдельное специальное решение, обязывающее президента надевать защитную маску, когда он появляется в общественных местах столицы и столичного федерального округа.

Напомним, ранее мы сообщали, что за нарушение правил карантина полиция оштрафовала премьер-министра Норвегии Эрну Солберг. Она праздновала день рождения, нарушив правила социального дистанцирования. Стоимость штрафа составляет 20 тыс. норвежских крон, что равняется 2 тыс. евро.

Источник: Infobae