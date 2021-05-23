Победители Евровидения 2021 оценили выступление Go_A. Фото: Reuters

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Ракурс

Победителем Евровидения 2021 стала итальянская группа Måneskin. На пресс-конференции, которая состоялась после финала, итальянцы заявили, что они считают выступление украинской группы Go_A лучшим на конкурсе.

Украина. Невероятно! — так ведущий вокалист Måneskin Дамиано Давид ответил на вопрос журналистов, представители какой страны ему больше всего понравились.

Перед финалом за кулисами итальянцы познакомились с конкурсантами от Украины. Солистка Go_A Екатерина Павленко учила коллег песни SHUM, с которой украинская группа зажгла сцену Евровидения.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выступление Украины на песенном конкурсе. На странице в Instagram он отметил, что коллектив Go_A достойно представил нашу страну.

Группа Go_A — крутое выступление и достойный результат на Евровидении. Замечательное продвижение Украины в мире. Замечательная песня с привкусом души нашей страны, — написал Зеленский.



Напомним, на Евровидении 2021 украинская группа Go_A заняла пятое место — по неизвестным причинам жюри разных стран поставили украинцам не слишком высокие баллы. Только от жюри Литвы Украина получила 12 баллов, от Бельгии — 10 баллов, а от Мальты — 9 баллов. Другие страны либо вообще не ставили ни одного балла, либо давали от 1 до 8. Об этом стало известно из трансляции конкурса.