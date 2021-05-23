Переможці Євробачення 2021 оцінили виступ Go_A. Фото: Reuters

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Ракурс

Переможцем Євробачення 2021 став італійський гурт Måneskin. На пресконференції, яка відбулася після фіналу, італійці заявили, що вони вважають виступ українського гурту Go_A найкращим на цьогорічному конкурсі.

Україна. Неймовірна пісня! — так провідний вокаліст Måneskin Даміано Давид відповів на запитання журналістів, представники якої країни йому найбільше сподобалися.

Перед фіналом за лаштунками італійці познайомилися з конкурсантами від України. Солістка Go_A Катерина Павленко вчила колег пісні SHUM, з якою український гурт запалив сцену Євробачення.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував виступ України на пісенному конкурсі. На сторінці в Instagram він зазначив, що колектив Go_A гідно представив нашу країну.

Гурт Go_A — крутий виступ і гідний результат на Євробаченні. Чудове просування України у світі. Чудова пісня з присмаком душі нашої країни, — написав Зеленський.



Нагадаємо, на Євробаченні 2021 український гурт Go_A посів п’яте місце — з невідомих причин журі різних країн поставили українцям не надто високі бали. Лише від журі Литви Україна отримала 12 балів, від Бельгії — 10 балів, а від Мальти — 9 балів. Інші країни ж або взагалі не ставили жодного балу, або давали від 1 до 8.