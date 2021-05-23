Президента Бразилії оштрафували за відсутність маски. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n155032-prezydenta-brazyliyi-oshtrafuvaly-za-vidsutnist-masky.html

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Президента Бразилії Жаїра Болсонару оштрафували під час візиту в бразильський штат Мараньян за порушення карантинних обмежень: він зібрав натовп і при цьому був без медичної маски.

Штраф наклало Управління санітарного нагляду штату Мараньян, оскільки Болсонару не виконав «обов'язок носити маску», пише Infobae.

Напередодні в штаті виявили шість випадків зараження індійським штамом коронавірусу. Як відомо, Бразилія залишається третьою країною у світі за кількістю виявлених випадків коронавірусної інфекції з початку пандемії (понад 16 млн).

Від коронавірусу померли 448 тис. жителів Бразилії (майже чверть всіх померлих у світі). Сам Жаїр Болсонару теж заражався цією інфекцією, але переніс хворобу легко.

Болсонару з самого початку пандемії був противником введення обмежувальних заходів через поширення інфекції. Спочатку президент Бразилії демонстративно заперечував небезпеку коронавірусу, відвідував лікарні без маски, і навіть коли сам перехворів, говорив, що локдаун принесе економічні проблеми.

Федеральний суд країни майже рік тому прийняв окреме спеціальне рішення, яке зобов’язує президента носити захисну маску, коли він з’являється в громадських місцях столиці та столичного федерального округу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за порушення правил карантину поліція оштрафувала прем'єр-міністра Норвегії Ерну Солберг. Вона святкувала день народження, порушивши правила соціального дистанціювання. Вартість штрафу становить 20 тис. норвезьких крон, що дорівнює 2 тис. євро.

Джерело:Infobae