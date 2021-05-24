Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Литва заборонила авіасполучення через повітряний простір Білорусі, фото: INFOTRANS

Литва не прийматиме літаки, які пролетіли через повітряний простір Білорусі

24 тра 2021, 16:59
999

Литва заборонила авіасполучення через повітряний простір Білорусі.

Відповідне рішення ухвалив уряд Литви під час свого засідання сьогодні, 24 травня, повідомляє Delfi.

Таким чином, з 00.00 25 травня забороняється прибуття в Литву і відбування з країни літаків, маршрут яких проходить над територією Білорусі.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимонте заявила, що таке рішення ухвалюється заради безпеки подорожувальників.

Попри те, що деякі авіакомпанії самі вирішили скасувати такі польоти, заради безпеки подорожувальників запропоновано ухвалити відповідне рішення уряду, — зазначила вона.

Зазначається, що обмеження торкнеться 26 рейсів на добу, серед яких — всі польоти в південному напрямку.

Це не означає заборону на польоти, це означає, що авіакомпанії повинні вибирати інший маршрут, — наголосив міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс.


Нагадаємо, вчора, 23 травня, у Мінську через повідомлення про нібито замінування вимушено сів літак, який прямував з Афін до Вільнюса. З рейсу зняли відомого білоруського опозиціонера Романа Протасевича, якому на батьківщині загрожує до 15 років ув’язнення за звинуваченням в організації масових заворушень.

Джерело: Delfi


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів