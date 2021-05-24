Як постраждалим дітям від вибухів отримати держдопомогу. Фото: dyvys.info

https://racurs.ua/ua/n155081-vyplaty-dityam-z-invalidnistu-yak-postrajdalym-vid-vybuhiv-otrymaty-derjdopomogu.html

Ракурс

Державну допомогу виплачуватимуть дітям, які покалічилися від вибухів.

На минулому тижні Верховна Рада прийняла законопроект № 3573, що передбачає збільшення розмірів держдопомоги дітям з інвалідністю. Зміни торкнутися дітей до 18 років, інвалідність яких пов’язана з пораненням або іншим каліцтвом здоров’я від вибухонебезпечних предметів.

Закон передбачає, що розмір державної соціальної допомоги для таких дітей буде підвищено на 50%, з урахуванням всіх надбавок і доплат. Щоб отримати право на підвищену держдопомогу, потрібно буде довести зв’язок інвалідності з отриманням каліцтв від вибухів. Цей зв’язок встановлюватиме лікарсько-консультативна комісія закладів охорони здоров’я відповідно до порядку, який повинен буде затвердити Кабінет міністрів.

Причиною ухвалення Верховною Радою цього закону стали результати досліджень Данської ради у справах біженців. Повідомлялося, що 111 дітей було поранено від мін або інших вибухонебезпечних предметів.

За попередніми розрахунками, на додаткові виплати постраждалим дітям держава витрачатиме 783,1 тис. грн щорічно.

Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 3124, спрямований на спрощення доступу до субсидій. Новим законопроектом запропоновано виключити із сукупного доходу деякі види допомоги.