Білоруського опозиціонера Протасевича знайшли в мінській лікарні. Фото: 24 канал

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Ракурс

Роман Протасевич, білоруський журналіст та опозиціонер, якого 23 травня затримали після примусової посадки літаки Ryanair, знайшовся в одній з лікарень Мінська.

Мати Протасевича заявила, що за непідтвердженою інформацією її син перебуває в медзакладі в критичному стані — у нього проблеми з серцем. Про це повідомляє Telegram-канал «Беларусь головного мозга», яким почав займатися Протасевич після роботи у Nexta.

Пізніше вона підтвердила цю інформацію й телеканалу «Белсат». Жінка вважає, що це може бути правдою, бо у її сина серйозні проблеми з серцем.

У Романа проблеми з серцем, його не призвали в армію. Одного разу у нього був передінфарктний стан. Якщо з ним щось там зроблять, це може спровокувати серцевий напад, — заявила вона.

Тим часом Міністерство внутрішніх справ Білорусі офіційно заявило, що інформація про госпіталізацію Протасевича є неправдивою. Силовики стверджують, що затриманий опозиціонер наразі перебуває в ізоляторі та не скаржиться на стан здоров’я.

Згодом у мережі з’явилося відео, на якому засновник Nexta і білоруський опозиціонер Роман Протасевич розповідає про свій стан здоров’я і ситуацію навколо його затримання на цей момент.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська через нібито загрозу мінування екстрено приземлився літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Лайнер супроводжував винищувач. На борту літака перебував опозиційний журналіст, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали білоруські спецслужби.

Побоюючись політичного переслідування, родина Протасевича виїхала з Білорусі вісім місяців тому. Батько затриманого журналіста розповів, що син перебував на відпочинку і 23 травня мав прилетіти додому. Арешт сина він вважає спланованою операцією, до якої білоруські силовики готувалися кілька тижнів.

Джерело: «Белсат», «Беларусь головного мозга»