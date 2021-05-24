Околиці Бангкока перетворять на «зелений рай». Фото: Foster + Partners

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Район на околиці Бангкока в Таїланді перетвориться на так звані населені ліси.

Британське архітектурне бюро Нормана Фостера Foster + Partners створить ліси, які будуть частиною району на околиці міста. Дизайнери представили цікавий проект, який пропонує здорове навколишнє середовище для жителів. Весь район займе площу 640 тис. кв. м, її гармонійно розподілять між житловими приміщеннями, невеликими лісами та іншими громадськими просторами. Про це повідомляється на сайті бюро.

Архітектори планують розділити ділянку на дві зони, її північні частини будуть нести більше суспільних функцій, в той час як південна частина в основному складатиметься з житлових приміщень. У центрі ділянки виростять ліс, зелень оточуватиме весь комплекс, а самі озеленені зони пропонуватимуть різні активності.

Велика частина будівель на території буде призначена для житлових приміщень для невеликих сімей. Також будуть передбачені квартири для пенсіонерів та багатодітних сімей. Планується й побудова вілл для багатіїв.

Всі будівлі зведуть за стандартами LEED Silver і LEED Gold Green Building — керівництво з енергетичного та екологічного проектування. Архітектурне бюро створить в озелененій зоні рекуперації тепла та рециркуляції води для зрошення. Сам район буде оснащений велодоріжками та інфраструктурою для електромобілів. Завершити будівництво планують у 2025 році.

Нагадаємо, науковці прогнозують, що амазонські ліси, що знаходяться в Південній Америці у басейні річки Амазонки й займають площу в 5 тис. 500 кв. км, до 2064 року перетворяться на посушливу рівнину.