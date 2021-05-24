Окрестности Бангкока превратят в «зеленый рай». Фото: Foster + Partners

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Район на окраине Бангкока в Таиланде превратится в так называемые населенные леса.

Британское архитектурное бюро Нормана Фостера Foster + Partners создаст леса, которые будут частью района на окраине города. Дизайнеры представили интересный проект, который предлагает здоровую окружающую среду для жителей. Весь район займет площадь 640 тыс. кв. м, ее гармонично распределят между жилыми помещениями, небольшими лесами и другими общественными пространствами. Об этом сообщается на сайте бюро.

Архитекторы планируют разделить участок на две зоны, ее северные части будут нести больше общественных функций, в то время как южная часть в основном будет состоять из жилых помещений. В центре участка вырастят лес, зелень будет окружать весь комплекс, а сами озелененные зоны будут предлагать различные активности.

Большая часть зданий на территории будет предназначена для жилых помещений для небольших семей. Также будут предусмотрены квартиры для пенсионеров и многодетных семей. Планируется и построение вилл для богачей.

Все здания возведут по стандартам LEED Silver и LEED Gold Green Building — руководство по энергетическому и экологическому проектированию. Архитектурное бюро создаст в озелененной зоне рекуперации тепла и рециркуляции воды для орошения. Сам район будет оснащен велодорожками и инфраструктурой для электромобилей. Завершить строительство планируют в 2025 году.

Напомним, ученые прогнозируют, что амазонские леса, что находятся в Южной Америке в бассейне реки Амазонки и занимают площадь в 5 тыс. 500 кв. км, до 2064 года превратятся в засушливую равнину.