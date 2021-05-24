Срочное заседание созвала ИКАО из-за посадки Ryanair в Беларусиhttps://racurs.ua/n155089-srochnoe-zasedanie-sozvala-ikao-iz-za-posadki-ryanair-v-belarusi.htmlРакурс
Принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси обсудит международная организация гражданской авиации (ИКАО).
Срочное заседание, которое было созвано председателем Совета ИКАО, состоится в четверг, 27 мая. В заседании примут участие 36 дипломатических представителей. Об этом организация объявила на собственной странице в Twitter.
До этого ряд стран призвали Международную организацию гражданской авиации запретить полеты в воздушном пространстве Беларуси. В ИКАО в ответ заявили, что такие полномочия не могут полагаться на секретариат ИКАО в соответствии с Чикагской конвенцией.
Напомним, 23 мая самопровозглашенные белорусские власти принудительно при содействии истребителя посадили в аэропорту Минска самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Греции в Литву. На борту самолета находился оппозиционер Роман Протасевич, его после посадки задержали.
После этого инцидента Литва решила с 25 мая запретить авиасообщение через воздушное пространство Беларуси. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимонте заявила, что такое решение принимается ради безопасности путешествующих.
Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью.