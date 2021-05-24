Принудительная посадка Ryanair в Беларуси. Фото: Flickr

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Принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси обсудит международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Срочное заседание, которое было созвано председателем Совета ИКАО, состоится в четверг, 27 мая. В заседании примут участие 36 дипломатических представителей. Об этом организация объявила на собственной странице в Twitter.

До этого ряд стран призвали Международную организацию гражданской авиации запретить полеты в воздушном пространстве Беларуси. В ИКАО в ответ заявили, что такие полномочия не могут полагаться на секретариат ИКАО в соответствии с Чикагской конвенцией.

Напомним, 23 мая самопровозглашенные белорусские власти принудительно при содействии истребителя посадили в аэропорту Минска самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Греции в Литву. На борту самолета находился оппозиционер Роман Протасевич, его после посадки задержали.

После этого инцидента Литва решила с 25 мая запретить авиасообщение через воздушное пространство Беларуси. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимонте заявила, что такое решение принимается ради безопасности путешествующих.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью.