Прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью поручил правительству Зеленский. Фото:

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Прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью поручил Кабинету министров президент Владимир Зеленский.

Глава государства сегодня, 24 мая, провел совещание с руководством СНБО, Офиса президента и министрами. Участники проанализировали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая принудительную посадили в аэропорту Минска. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и нашего государства, — сообщили в ОПУ.

В совещании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, заместители руководителя Офиса президента Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко. Также присутствовали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр энергетики Герман Галущенко, министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Денис Шмыгаль в Telegram сообщил, что на 25 мая по поручению президента созывает внеочередное заседание правительства. Завтра Кабмин рассмотрит вопрос об авиасообщении между Украиной и Беларусью. По словам премьера, Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений.

Украина должным образом отреагирует на ситуацию с принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска, — заверил Шмыгаль.



Напомним, 23 мая в Минске из-за сообщения о якобы минировании вынужденно сел самолет, следовавший из Афин в Вильнюс. С рейса сняли известного белорусского оппозиционера Романа Протасевича, которому на родине грозит до 15 лет заключения по обвинению в организации массовых беспорядков.

Гендиректор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил, что принудительная посадка рейса была «пиратством, которое спонсировало государство».