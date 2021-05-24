Сотни фур заблокировали движение в Николаев. Фото: «Новости N»

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Трасса Николаев-Благовещенское в Николаевской области заблокирована грузовыми автомобилями.

Сотни фур образовали искусственную пробку возле села Гурьевка, где находится габаритно-весовой комплекс (ГВК). Водители озвучили требования — отставка главы областного управления «Укртрансбезопасность» и проверка корректности работы ГВК. Отмечается, что грузовики полностью заблокировали одну полосу в сторону Николаева и угрожают перекрыть полностью движение по трассе. Об этом 24 мая сообщает местное издание «Новости N».

На месте работает полиция, прибыл отряд специального назначения «ТОР». Правоохранители общаются с представителями водители, которые заблокировали трассу. Шоферы написали несколько заявлений на выявленные нарушения в работе весового комплекса.

Как пишет издание «Преступности.НЕТ» в акции принимают участие около 400 грузовых автомобилей, которые перекрыли в районе ГВК движение в сторону Николаева. Пробка растянулась на 16 км.

Напомним, осенью 2020 года сотни фур уже образовывали искусственную пробку на въезде в Николаев. Водители грузовых автомобилей тогда отказывались ехать через пункт габаритно-весового контроля.

Источники: «Преступности.НЕТ», «Новости N»