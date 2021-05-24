В Черкассах ликвидировали пророссийскую ботоферму, фото: СБУ

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В Черкассах киберспециалисты заблокировали работу ботофермы, которая применялась в рамках гибридной агрессии России против Украины.

Через эту ботоферму интернет-агитаторы распространяли дезинформацию о событиях на временно оккупированных территориях Донбасса, а также пророссийскую пропаганду, направленную на дестабилизацию ситуации в государстве. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, ботоферму «поддерживал» житель Черкасс в подсобном помещении собственного частного предприятия.

Он обеспечивал использование анонимных IP-адресов, чем гарантировал безопасность интернет-агитаторам, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник использовал сим-карты украинских операторов мобильной связи, а расчеты за свои «услуги» получал криптовалютой и через запрещенные в Украине российские виртуальные платежные системы.

Во время обыска у него изъяли:

компьютерную технику со специализированным программным обеспечением;

телекоммуникационное оборудование;

более 400 сим-карт мобильных операторов.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса. Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию ботофермы.

Напомним, в начале мая стало известно о разоблачении ботофермы, которая во время праздников пыталась дестабилизировать ситуацию в Одессе.