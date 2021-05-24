У Черкасах ліквідували проросійську ботоферму, фото: СБУ

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Ракурс

У Черкасах кіберфахівці заблокували роботу ботоферми, яка застосовувалася в межах гібридної агресії Росії проти України.

Через цю ботоферму інтернет-агітатори розповсюджували дезінформацію про події на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також проросійську пропаганду, спрямовану на дестабілізацію ситуації в державі. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними слідства, ботоферму «підтримував» мешканець Черкас у підсобному приміщенні власного приватного підприємства.

Він забезпечував використання анонімних IP-адрес, чим гарантував безпеку інтернет-агітаторам, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що зловмисник використовував сім-картки українських операторів мобільного зв’язку, а розрахунки за свої «послуги» отримував криптовалютою та через заборонені в Україні російські віртуальні платіжні системи.

Під час обшуку в нього вилучили:

комп’ютерну техніку з спеціалізованим програмним забезпеченням;

телекомунікаційне обладнання;

понад 400 сім-карток мобільних операторів.

Розпочате кримінальне провадження за за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу. Встановлюються інші особи, причетні до функціонування ботоферми.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо про викриття ботоферми, яка під час свят намагалася дестабілізувати ситуацію в Одесі.