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Ракурс
У Черкасах ліквідували проросійську ботоферму, фото: СБУ

Фінансовану криптовалютою проросійську ботоферму викрили в Черкасах (ФОТО)

24 тра 2021, 18:14
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У Черкасах кіберфахівці заблокували роботу ботоферми, яка застосовувалася в межах гібридної агресії Росії проти України.

Через цю ботоферму інтернет-агітатори розповсюджували дезінформацію про події на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також проросійську пропаганду, спрямовану на дестабілізацію ситуації в державі. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними слідства, ботоферму «підтримував» мешканець Черкас у підсобному приміщенні власного приватного підприємства.

Він забезпечував використання анонімних IP-адрес, чим гарантував безпеку інтернет-агітаторам, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що зловмисник використовував сім-картки українських операторів мобільного зв’язку, а розрахунки за свої «послуги» отримував криптовалютою та через заборонені в Україні російські віртуальні платіжні системи.

Під час обшуку в нього вилучили:

  • комп’ютерну техніку з спеціалізованим програмним забезпеченням;
  • телекомунікаційне обладнання;
  • понад 400 сім-карток мобільних операторів.

Розпочате кримінальне провадження за за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу. Встановлюються інші особи, причетні до функціонування ботоферми.

У Черкасах ліквідували проросійську ботоферму, фото: СБУ

У Черкасах ліквідували проросійську ботоферму, фото: СБУ

У Черкасах ліквідували проросійську ботоферму, фото: СБУ

У Черкасах ліквідували проросійську ботоферму, фото: СБУ


У Черкасах ліквідували проросійську ботоферму, фото: СБУ

Нагадаємо, на початку травня стало відомо про викриття ботоферми, яка під час свят намагалася дестабілізувати ситуацію в Одесі.

Джерело: Ракурс


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