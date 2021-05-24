Працевлаштування та кредити обіцяє для молоді влада. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155083-pracevlashtuvannya-ta-kredyty-yak-pracuvatyme-zakon-pro-molodijnu-polityku.html

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Закон України «Про основні засади молодіжної політики» набув чинності 22 травня. Він насамперед визначає, що рішення і дії органів влади та місцевого самоврядування повинні висвітлюватися в інтернеті та через соціальні мережі для інформування молоді.

Також для налагодження взаємин молоді та держави будуть створені два нових органи:

Національна рада з питань молоді при Кабміні.

Молодіжні ради при органах місцевого самоврядування.

Автори закону переконували, що таким чином молодь долучатимуть до формування молодіжної політики на державному та регіональному рівнях. В даному випадку, мова йде про молодих людей від 14 до 35 років.

Також закон регулює права молоді. Передбачається, що держава повинна забезпечити працездатній молоді надання першого робочого місця на термін не менше двох років після закінчення шкіл, ПТУ або вузів. Студентам, які вивчилися за державний рахунок, робота гарантуватиметься на період не менше трьох років.

Також молоді люди зможуть отримувати довгострокові кредити для здобуття вищої освіти за рахунок державних або місцевих бюджетів. При цьому розмір відсотків за такими кредитами залежатиме від наявності у позичальника дітей. Процентна ставка за такими кредитами складе для осіб без дітей — 3% річних від суми заборгованості за кредитом. Якщо у позичальника одна дитина, то відсотки платити не треба. Якщо ж кількість дітей буде більше, то держава ще й погасить частину кредиту самостійно (25% від кредиту — дві дитини; 50% від кредиту — троє і більше дитей).

Кредити на таких же умовах держава планує давати молодим сім’ям, які бажають купити або побудувати власне житло. Скористатися пільговими кредитами на житло зможуть й молоді науковці, які працюють у держсекторі або навчаються в аспірантурі.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла законопроект № 3573, що передбачає збільшення розмірів держдопомоги дітям з інвалідністю. Зміни торкнутися дітей до 18 років, інвалідність яких пов’язана з пораненням або іншим каліцтвом здоров’я від вибухонебезпечних предметів.