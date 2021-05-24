Трудоустройство и кредиты обещает для молодежи власть. Фото: УП

https://racurs.ua/n155083-trudoustroystvo-i-kredity-kak-budet-rabotat-zakon-o-molodejnoy-politike.html

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Закон Украины «Об основных принципах молодежной политики» вступил в силу 22 мая. Он прежде всего определяет, что решения и действия органов власти и местного самоуправления должны освещаться в интернете и через социальные сети для информирования молодежи.

Также для налаживания взаимоотношений молодежи и государства будут созданы два новых органа:

Национальный совет по вопросам молодежи при Кабмине.

Молодежные советы при органах местного самоуправления.

Авторы закона убеждали, что таким образом молодежь будут приобщать к формированию молодежной политики на государственном и региональном уровнях. В данном случае, речь идет о молодых людях от 14 до 35 лет.

Также закон регулирует права молодежи. Предполагается, что государство должно обеспечить трудоспособной молодежи предоставление первого рабочего места на срок не менее двух лет после окончания школ, ПТУ или вузов. Студентам, которые выучились за государственный счет, работа будет гарантироваться на период не менее трех лет.

Также молодые люди смогут получать долгосрочные кредиты для получения высшего образования за счет государственных или местных бюджетов. При этом размер процентов по таким кредитам будет зависеть от наличия у заемщика детей. Процентная ставка по таким кредитам составит для лиц без детей — 3% годовых от суммы задолженности по кредиту. Если у заемщика один ребенок, то проценты платить не надо. Если же количество детей будет больше, то государство еще и погасит часть кредита самостоятельно (25% от кредита — два ребенка; 50% от кредита — трое и более детей).

Кредиты на таких же условиях государство планирует давать молодым семьям, желающим купить или построить собственное жилье. Воспользоваться льготными кредитами на жилье смогут и молодые ученые, работающие в госсекторе или обучающиеся в аспирантуре.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект № 3573, предусматривающий увеличение размеров госпомощи детям с инвалидностью. Изменения коснуться детей до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим увечьем здоровья от взрывоопасных предметов.