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Жозеп Боррель, фото: ZN.ua

Акт пиратства — главный дипломат ЕС прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair

24 мая 2021, 17:37
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Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза считает «актом пиратства, совершенным государством» инцидент с принудительной посадкой в ​​Минске самолета авиакомпании Ryanair, с которого сняли разыскиваемого режимом Александра Лукашенко белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Об этом Боррель заявил в интервью испанской радиостанции Onda Cero.

Речь идет о захвате, акт пиратства, совершенном государством, — заявил Боррель, охарактеризовав этот инцидент как «чрезвычайно серьезный».

Он добавил, что Совет ЕС в ближайшее время должен рассмотреть четвертый пакет санкций против режима Лукашенко.


Напомним, гендиректор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири, комментируя инцидент в Минске, заявил, что принудительная посадка рейса была «пиратством, которое спонсировало государство».

Источник: Onda Cero


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