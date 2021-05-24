Жозеп Боррель, фото: ZN.ua

https://racurs.ua/ua/n155082-akt-piratstva-golovnyy-dyplomat-ies-prokomentuvav-incydent-z-litakom-ryanair.html

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Жозеп Боррель, голова дипломатії Євросоюзу вважає «актом піратства, здійсненим державою» інцидент з примусовою посадкою у Мінську літака авіакомпанії Ryanair, з якого зняли розшукованого режимом Олександра Лукашенка білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Про це Боррель заявив в інтерв’ю іспанській радіостанції Onda Cero.

Йдеться про захоплення, акт піратства, вчинений державою, — заявив Боррель, охарактеризувавши цей інцидент як «надзвичайно серйозний».

Він додав, що Рада ЄС найближчим часом має розглянути четвертий пакет санкцій проти режиму Лукашенка.

Нагадаємо, гендиректор авіакомпанії Ryanair Майкл ОʼЛірі, коментуючи інцидент у Мінську, заявив, що примусова посадка рейсу була «піратством, яке спонсорувала держава».

Джерело: Onda Cero