Сотні фур заблокували рух до Миколаєва. Фото: «Новини N»

https://racurs.ua/ua/n155085-sotni-fur-zablokuvaly-ruh-do-mykolaieva-vodiyi-ozvuchyly-vymogy.html

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Траса Миколаїв-Благовіщенське у Миколаївській області заблокована вантажними автомобілями.

Сотні фур утворили штучний затор біля села Гур’ївка, де знаходиться габаритно-ваговий комплекс (ГВК). Водії озвучили вимоги — відставка голови обласного управління «Укртрансбезпеки» та перевірка коректності роботи ГВК. Зазначається, що вантажівки повністю заблокували одну смугу в бік Миколаєва і погрожують перекрити повністю рух по трасі. Про це 24 травня повідомляє місцеве видання «Новини N».

На місці працює поліція, прибув загін спеціального призначення «ТОР». Правоохоронці спілкуються з представниками водії, які заблокували трасу. Шофери написали кілька заяв на виявлені порушення в роботі вагового комплексу.

Як пише видання «Преступности.НЕТ» в акції бере участь близько 400 вантажних автомобілів, які перекрили в районі ГВК рух у бік Миколаєва. Затор розтягнувся на 16 км.

Нагадаємо, восени 2020 року сотні фур вже утворювали штучний затор на в’їзді в Миколаїв. Водії вантажних автомобілів тоді відмовлялися їхати через пункт габаритно-вагового контролю.

Джерела: «Преступности.НЕТ», «Новини N»