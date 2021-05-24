Припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю доручив уряду Зеленський. Фото:

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Припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю доручив Кабінету міністрів президент Володимир Зеленський.

Глава держави сьогодні, 24 травня, провів нараду з керівництвом РНБО, Офісу президента та міністрами. Учасники проаналізували події навколо пасажирського літака компанії Ryanair, який 23 травня примусову посадили в аеропорту Мінська. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

З огляду на ситуацію, що склалася, президент доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України та до нашої держави, — повідомили в ОПУ.

У нараді взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, заступники керівника Офісу президента Юлія Свириденко та Кирило Тимошенко. Також присутні були міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Денис Шмигаль в Telegram повідомив, що на 25 травня на доручення президента скликає позачергове засідання уряду. Завтра Кабмін розгляне питання щодо авіасполучення між Україною та Білоруссю. За словами прем'єра, Міністерство закордонних справ та Міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень.

Україна належним чином відреагує на ситуацію щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська, — запевнив Шмигаль.



Нагадаємо, 23 травня у Мінську через повідомлення про нібито замінування вимушено сів літак, який прямував з Афін до Вільнюса. З рейсу зняли відомого білоруського опозиціонера Романа Протасевича, якому на батьківщині загрожує до 15 років ув’язнення за звинуваченням в організації масових заворушень.

Гендиректор авіакомпанії Ryanair Майкл ОʼЛірі заявив, що примусова посадка рейсу була «піратством, яке спонсорувала держава».