Примусова посадка Ryanair в Білорусі. Фото: Flickr

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Ракурс

Примусову посадку літака авіакомпанії Ryanair в Білорусі обговорить Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Термінове засідання, яке було скликане головою Ради ІКАО, відбудеться в четвер, 27 травня. У засіданні візьмуть участь 36 дипломатичних представників. Про це організація оголосила на власній сторінці у Twitter.

До цього низка країн закликали Міжнародну організацію цивільної авіації заборонити польоти у повітряному просторі Білорусі. У ІКАО у відповідь заявили, що такі повноваження не можуть покладатися на секретаріат ІКАО відповідно до Чиказької конвенції.

Нагадаємо, 23 травня самопроголошена білоруська влада примусово за сприяння винищувача посадила в аеропорту Мінська літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Греції у Литву. На борту літака перебував опозиціонер Роман Протасевич, його після посадки затримали.

Після цього інциденту Литва вирішила з 25 травня заборонити авіасполучення через повітряний простір Білорусі. Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимонте заявила, що таке рішення ухвалюється заради безпеки подорожувальників.

Президент Володимир Зеленський доручивКабінету міністрів припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю.