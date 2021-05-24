Персональні санкції проти Білорусі ввела Велика Британія. Фото: korrespondent.net

https://racurs.ua/ua/n155088-personalni-sankciyi-proty-bilorusi-vvela-velyka-brytaniya.html

Ракурс

Нові санкції проти Білорусі ввела Велика Британія у понеділок, 24 травня.

Рішення про ведення санкції було прийняте після примусової посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича. Про це повідомляє The Guardian.

Як розповів міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб, санкції були введені проти 99 фізичних і юридичних осіб з Білорусі.

Тим часом перед початком спеціального засідання Європейської ради її президент Шарль Мішель заявив про можливість ухвалення санкцій через примусову посадку літака у Білорусі.

Те, що вчора відбулося, — це міжнародний скандал. Вчора життя європейських цивільних осіб опинилися під загрозою. Це неприйнятно, і саме тому ми включили питання санкцій в обговорення на Європейській раді, — написав він у Twitter.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінськачерез нібито загрозу мінування екстрено приземлився літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Лайнер супроводжував винищувач. На борту літака перебував опозиційний журналіст, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали білоруські спецслужби.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що вважає «актом піратства, здійсненим державою» інцидент з примусовою посадкою у Мінську літака авіакомпанії Ryanair.

Джерело: The Guardian