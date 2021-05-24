Персональные санкции против Беларуси ввела Великобритания. Фото: korrespondent.net

https://racurs.ua/n155088-personalnye-sankcii-protiv-belarusi-vvela-velikobritaniya.html

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Новые санкции против Беларуси ввела Великобритания в понедельник, 24 мая.

Решение о ведении санкции было принято после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Об этом сообщает The Guardian.

Как рассказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, санкции были введены против 99 физических и юридических лиц из Белоруссии.

Между тем перед началом специального заседания Европейского Совета ее президент Шарль Мишель заявил о возможности принятия санкций из-за принудительной посадки самолета в Беларуси.

То, что вчера произошло, — это международный скандал. Вчера жизни европейских гражданских лиц оказались под угрозой. Это неприемлемо, и именно поэтому мы включили вопрос санкций в обсуждение на Европейском Совете, — написал он в Twitter.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска из-за якобы угрозы минирования экстренно приземлился самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Лайнер сопровождал истребитель. На борту самолета находился оппозиционный журналист, основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что считает «актом пиратства, совершенным государством» инцидент с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

Источник: The Guardian