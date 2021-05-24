COVID-пандемия предотвратила более 30 тыс. смертей от загрязнения воздуха

COVID-пандемия предотвратила тысячи смертей от загрязнения воздуха. Фото: УП

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Пандемия коронавирусной болезни COVID-19 в 2020 году сильно снизила концентрацию оксида азота в атмосфере по всему миру.

Карантин, введенный в ответ на вспышки коронавируса, привел к одному из самых больших сокращений антропогенных выбросов в современной истории. Ограничительные меры и локдауны привели к тому, что около 32 тыс. человек избежали преждевременной смерти, в том числе около 21 тыс. в Китае. Об этом заявляют эксперты из технологического института Массачусетса, которые проработали глобальные спутниковые наблюдения и данные наземных измерений из 36 стран Европы, Северной Америки и Восточной Азии. Об этом сообщается на сайте Science Advances.

В ходе исследования ученые изучили связь между тем, что люди оставались дома, и региональными атмосферными изменениями. Для этого они создали модели уровней загрязнения — фактических и предсказуемых.

Оказалось, что несмотря на падение уровня оксида азота, глобальные концентрации озона и тонкодисперсных частиц воздуха (PM 2,5) почти не изменились. Считается, что эти вещества образуются вследствие так называемых вторичных реакций, поэтому их накопление зависит от фонового состояния местной атмосферы.

Так, в 88 регионах специалисты зафиксировали снижение уровня оксида азота в атмосфере и увеличение содержания озона.

Напомним, немецкие ученые установили, что эпидемия коронавируса привела к беспрецедентному снижению выбросов углекислого газа (CO2) в первой половине 2020 года. Это снижение было больше, чем во время финансового кризиса 2008 года, нефтяного кризиса 1979 года или даже Второй мировой войны

Источник: Science Advances