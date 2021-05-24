COVID-пандемія запобігла понад 30 тис. смертям від забруднення повітря

COVID-пандемія запобігла тисячам смертей від забруднення повітря. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155087-covid-pandemiya-zapobigla-ponad-30-tys-smertyam-vid-zabrudnennya-povitrya.html

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Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 у 2020 році сильно знизила концентрацію оксиду азоту в атмосфері по всьому світу.

Карантин, який запроважувався у відповідь на спалахи коронавірусу, призвів до одного з найбільших скорочень антропогенних викидів в сучасній історії. Обмежувальні заходи та локдауни призвели до того, що близько 32 тис. людей уникли передчасної смерті, в тому числі близько 21 тис. в Китаї. Про це заявляють експерти технологічного інституту Массачусетса, які опрацювали глобальні супутникові спостереження та дані наземних вимірювань з 36 країн Європи, Північної Америки та Східної Азії. Про це повідомляється на сайті Science Advances.

У ході дослідження вчені вивчили зв’язок між тим, що люди залишалися вдома, і регіональними атмосферними змінами. Для цього вони створили моделі рівнів забруднення — фактичних і передбачуваних.

Виявилося, що незважаючи на падіння рівня оксиду азоту, глобальні концентрації озону і тонкодисперсних частинок повітря (PM 2,5) майже не змінилися. Вважається, що ці речовини утворюються внаслідок так званих вторинних реакцій, тому їх накопичення залежить від фонового стану місцевої атмосфери.

Так, у 88 регіонах фахівці зафіксували зниження рівня оксиду азоту в атмосфері та збільшення вмісту озону.

Нагадаємо, німецькі вчені встановили, що епідемія коронавірусу призвела до безпрецедентного зниження викидів вуглекислого газу (CO2) у першій половині 2020 року. Це зниження було більшим, ніж під час фінансової кризи 2008 року, нафтової кризи 1979 року або навіть Другої світової війни

Джерело: Science Advances