Белорусского оппозиционера Протасевича нашли в минской больнице. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n155091-pohischennogo-protasevicha-nashli-v-odnoy-iz-bolnic-minska.html

Ракурс

Роман Протасевич, белорусский журналист и оппозиционер, которого 23 мая задержали после принудительной посадки самолеты Ryanair, нашелся в одной из больниц Минска.

Мать Протасевича заявила, что по неподтвержденной информации ее сын находится в больнице в критическом состоянии — у него проблемы с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга», которым начал заниматься Протасевич после работы в Nexta.

Позже она подтвердила эту информацию и телеканалу «Белсат». Женщина считает, что это может быть правдой, потому что у ее сына серьезные проблемы с сердцем.

У Романа проблемы с сердцем, его не призвали в армию. Однажды у него было предынфарктное состояние. Если с ним что-то там сделают, это может спровоцировать сердечный приступ, — заявила она.

Между тем Министерство внутренних дел Беларуси официально заявило, что информация о госпитализации Протасевича является ложной. Силовики утверждают, что задержанный оппозиционер сейчас находится в изоляторе и не жалуется на состояние здоровья.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором основатель Nexta и белорусский оппозиционер Роман Протасевич рассказывает о своем состоянии здоровья и ситуации вокруг его задержания на данный момент.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска из-за якобы угрозы минирования экстренно приземлился самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Лайнер сопровождал истребитель. На борту самолета находился оппозиционный журналист, основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы.

Опасаясь политического преследования, семья Протасевича уехала из Беларуси восемь месяцев назад. Отец задержанного журналиста рассказал, что сын находился на отдыхе и 23 мая должен был прилететь домой. Арест сына он считает спланированной операцией, к которой белорусские силовики готовились несколько недель.

Источник: «Белсат», «Беларусь головного мозга»