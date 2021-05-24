Причины прекращения авиасообщения с Беларусью озвучили в СНБО. Фото: Википедия

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Полеты в воздушном пространстве Беларуси стали опасными, считают представители властей Украины.

Именно поэтому президент Владимир Зеленский инициировал вопрос прекращения авиасообщения Украины с Беларусью. Об этом 24 мая заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии «Радіо Свобода».

Есть технический момент, завтра правительство, мы надеемся, примет такое решение и оно вступит в силу… Мы над Беларусью летать не можем, не будем, потому что это очень опасно, — отметил он.

Тем временем корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter, Совет Европы планирует призвать европейские авиакомпании не летать в воздушном пространстве Беларуси, а также запретить белорусским самолетам пролетать над Евросоюзом и садиться в европейских аэропортах.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска из-за якобы угрозы минирования экстренно приземлился самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Лайнер сопровождал истребитель Воздушных сил Беларуси. На борту самолета находился оппозиционный журналист, основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы.

Принудительную посадку самолета раскритиковали в Европе, а международная организация гражданской авиации созвала срочное заседание на четверг, 27 мая.

Литва решила с 25 мая запретить авиасообщение через воздушное пространство Беларуси. Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров тоже прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью. Правительство рассмотрит этот вопрос уже завтра, 25 мая.

Источник: Радіо Свобода