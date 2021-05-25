Байден. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n155094-bayden-prygrozyv-lukashenku-pokarannyam-za-aviapiratstvo.html

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Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (США), рішуче засудив вимушену посадку міжнародного літака в Мінську й затримання журналіста Романа Протасевича.

Він наголосив, що подібні дії влади Білорусі є запереченням міжнародних норм. Про це пише прес-служба Білого дому

Американський лідер вважає, що режим Олександра Лукашенка має звільнити сотні політичних в’язнів, які несправедливо утримуються в Білорусі, зокрема й Романа Протасевича.

Я приєднуюсь до багатьох закликів провести міжнародне розслідування для з’ясування всіх фактів справи, — зауважив Джо Байден.



Президент США підтримав ідею Європейського Союзу (ЄС) щодо запровадження цілеспрямованих економічних санкцій проти влади Білорусі, і попросив свою команду розробити варіанти покарання винних у захопленні літака з Романом Протасевичем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Роман Протасевич, один із «рупорів» білоруської опозиції та засновник відомого опозиційного каналу в Telegram NEXTA, був затриманий владою Білорусі після термінової посадки літака, у якому чоловік летів з Афін до Вільнюса. Літак посадили через нібито замінування.