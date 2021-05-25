Умову тривалого імунітету від коронавірусу назвали вчені

Коронавірус. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155095-umovu-tryvalogo-imunitetu-vid-koronavirusu-nazvaly-vcheni.html

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Наукове відкриття зробили вчені Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі — вони довели, що після легкої форми коронавірусу в організмі залишаються імунні клітини, які можуть виробляти антитіла протягом усього життя.

Такий потужний захист від інфекції істотно знижує шанс повторного зараження. Про це повідомляє Nature.

Для перевірки цієї теорії вчені провели дослідження, у якому взяли участь 77 осіб. Вони здавали кров протягом тримісячних інтервалів через місяць після зараження. У більшості випробовуваних були легкі випадки коронавірусу, і тільки шестеро з них були шпиталізовані до лікарень. Зразки кісткового мозку були взяті в 19 пацієнтів через сім-вісім місяців після інфікування. Через чотири місяці п’ятеро з них здали другий зразок кісткового мозку.

Під час експерименту дослідники встановили, що рівень антитіл у крові учасників, хворих на легку форму коронавірусу, впав в перші кілька місяців після зараження, а потім їхній рівень вирівнявся. Після цього процесу в кістковий мозок мігрують плазматичні клітини, які виділяють антитіла в кров, забезпечуючи захист від нового інфікування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що світ не востаннє зіткнувся із загрозою пандемії та прогнозують появу нового смертоносного вірусу.