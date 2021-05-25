В дренажной системе в центре Киева обнаружили схрон оружия и боеприпасов, фото: СБУ

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Ракурс

В Киеве в одной из дренажно-штольных систем Печерского района столицы обнаружили схрон оружия и боеприпасов.

Лица, оборудовавшие схрон, устанавливаются. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Из схрона изъяли:

противотанковый гранатомет РПГ-22;

автомат АКМ-74;

четыре тротиловые шашки общим весом 1,2 кг

почти 1 кг пластида;

шесть гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;

пять снаряженных магазинов к автомату;

320 патронов калибра 5,45×39 мм.

Отмечается, что объект, в котором обустроили схрон, является частью критической инфраструктуры города.

Напомним, в сентябре 2018 года в Киеве обнаружили тайник с вывезенными из зоны боевых действий на Донбассе гранатометами.