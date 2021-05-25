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В дренажной системе в центре Киева обнаружили схрон оружия и боеприпасов, фото: СБУ
Схрон оружия обнаружили в центре Киева (ФОТО)https://racurs.ua/n155105-shron-orujiya-obnarujili-v-centre-kieva-foto.htmlРакурс
В Киеве в одной из дренажно-штольных систем Печерского района столицы обнаружили схрон оружия и боеприпасов.
Лица, оборудовавшие схрон, устанавливаются. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Из схрона изъяли:
- противотанковый гранатомет РПГ-22;
- автомат АКМ-74;
- четыре тротиловые шашки общим весом 1,2 кг
- почти 1 кг пластида;
- шесть гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;
- пять снаряженных магазинов к автомату;
- 320 патронов калибра 5,45×39 мм.
Отмечается, что объект, в котором обустроили схрон, является частью критической инфраструктуры города.
Напомним, в сентябре 2018 года в Киеве обнаружили тайник с вывезенными из зоны боевых действий на Донбассе гранатометами.
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