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Останки. Фото: IStock

Древние останки гигантского верблюда случайно обнаружил американец (ФОТО)

25 мая 2021, 10:41
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Останки гигантского древнего верблюда, который достигал размеров современного жирафа, удалось обнаружить мужчине в штате Калифорния во время прогулки.

Необычные окаменелости доисторического зверя он заметил во время того, как гулял вдоль реки. Об этом сообщает Daily Mail.

Находка. Фото: Daily Mail

Мужчина рассказал, что сначала наткнулся на очень гладкий камень, торчащий из земли, а потом увидел на нем годовые кольца, и понял, что это древнее дерево. Оглядевшись, он обнаружил еще несколько окаменелых стволов.

Тогда я еще не понимал, что смотрю на кости гигантских чудовищ, которые топтали эту землю миллионы лет назад, — отметил мужчина.

Необычная находка в лесу возле реки заставила его вернуться на это место с учеными, которые опознали находки как останки древних животных. Палеонтологи рассказали, что найденной «сокровищнице окаменелостей» около 10 млн лет и она относится к эпохе миоцена.


Исследователи заявили, что это самая значительная находка ископаемой флоры и фауны в истории Калифорнии. Точное местонахождение обнаруженных доисторических древностей пока не разглашается, чтобы ученые могли извлечь и исследовать все образцы.

Напомним, ранее мы сообщали, что остатки доисторического животного смог найти местный житель на склонах города Черноморск, что в Одесской области. Он прогуливался и случайно обнаружил необычные останки.

Источник: Daily Mail

Источник: Ракурс


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