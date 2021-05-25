Останки. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155104-drevnie-ostanki-gigantskogo-verbluda-sluchayno-obnarujil-amerikanec-foto.html

Ракурс

Останки гигантского древнего верблюда, который достигал размеров современного жирафа, удалось обнаружить мужчине в штате Калифорния во время прогулки.

Необычные окаменелости доисторического зверя он заметил во время того, как гулял вдоль реки. Об этом сообщает Daily Mail.





Мужчина рассказал, что сначала наткнулся на очень гладкий камень, торчащий из земли, а потом увидел на нем годовые кольца, и понял, что это древнее дерево. Оглядевшись, он обнаружил еще несколько окаменелых стволов.

Тогда я еще не понимал, что смотрю на кости гигантских чудовищ, которые топтали эту землю миллионы лет назад, — отметил мужчина.

Необычная находка в лесу возле реки заставила его вернуться на это место с учеными, которые опознали находки как останки древних животных. Палеонтологи рассказали, что найденной «сокровищнице окаменелостей» около 10 млн лет и она относится к эпохе миоцена.

Исследователи заявили, что это самая значительная находка ископаемой флоры и фауны в истории Калифорнии. Точное местонахождение обнаруженных доисторических древностей пока не разглашается, чтобы ученые могли извлечь и исследовать все образцы.

Напомним, ранее мы сообщали, что остатки доисторического животного смог найти местный житель на склонах города Черноморск, что в Одесской области. Он прогуливался и случайно обнаружил необычные останки.



Источник: Daily Mail