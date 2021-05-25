Погода в Украине ухудшится в ближайшие дни. Фото:

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Ракурс

Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится — в некоторых областях обещают дожди, грозы, швальный ветер и похолодание.

Уже завтра, 26 мая, западные, северные и частично центральные (Киевская, Черкасская, Житомирская) области накроют дожди с грозами. Температура воздуха ночью будет колебаться от 10° до 15°. Днем прогнозируют от 20° до 28° выше нуля. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

В четверг, 27 мая, будет дождливо в восточных областях. При этом будет достаточно тепло, поскольку температура воздуха в восточных и южных областях достигнет 28° выше нуля. На западе температура воздуха прогреется до 20−22°.

В пятницу, 28 мая, сильные ливни обещают по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей. Также прогнозируют грозы. Синоптики не исключают, что погода продержится как минимум до субботы, 29 мая.

Напомним, 25 мая в Украине синоптики обещали дожди в западных областях, а на остальной территории государства прогнозировали облачность с прояснением. Днем столбики термометров должны показать 21−25° выше нуля по Цельсию.