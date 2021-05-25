Погода в Україні погіршиться в найближчі дні. Фото:

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Погода в Україні в найближчі дні погіршиться — в деякий областях обіцяють дощі, грози, швальний вітер та похолодання.

Вже завтра, 26 травня, західні, північні та частково центральні (Київська, Черкаська, Житомирська) області накриють дощі з грозами. Температура повітря вночі коливатиметься від 10° до 15°. Вдень прогнозують від 20° до 28° вище нуля. Про це повідомив український Гідрометцентр.

У четвер, 27 травня, дощитиме в східних областях. При цьому буде доволі тепло, оскільки температура повітря в східних та південних областях досягне 28° вище нуля. На заході температура повітря прогріється до 20−22°.

У п’ятницю, 28 травня, сильні зливи обіцяють по всій Україні, окрім Донецької та Луганської областей. Також прогнозують грози. Синоптики гне виключають, що погода протримається як мінімум до суботи, 29 травня.

Нагадаємо, 25 травня в Україні синоптики обіцяли дощі в західних областях, а на решті території держави прогнозували хмарність з проясненням. Вдень стовпчики термометрів повинні показати 21−25° вище нуля за Цельсієм.