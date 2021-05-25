Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n155102-ukrayina-prypynyaie-aviaspoluchennya-z-bilorussu-shmygal.html

Ракурс

Україна з 00.00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 25 травня, повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

На позачерговому засіданні Уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП «Украерорух» вжити для цього необхідних заходів, — зазначив Шмигаль.

Крім того:

українським авіакомпаніям та літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі;

Держприкордонслужба припинить у митних пунктах аеропортів оформляти пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь.

Зазначається, що таке рішення уряду покликане забезпечити безпеку польотів і пасажирів. Воно є реакцією на примусову посадку в Мінську 23 травня літака компанії Ryanair рейсу Афіни — Вільнюс, з якого білоруські силовики зняли відомого опозиціонера Романа Протасевича.

Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, вчора, 24 травня, уряд Литви вирішив заборонити авіасполучення через повітряний простір Білорусі.