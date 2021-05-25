Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью, фото: «Укринформ»

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью — Шмыгаль

25 мая 2021, 10:30
999

Украина с 00.00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 25 мая, сообщил об этом в своем Telegram-канале.

На внеочередном заседании Правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбы и ГП «Украэрорух» принять для этого необходимые меры, — отметил Шмыгаль.

Кроме того:

  • украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси;
  • Госпогранслужба прекратит в таможенных пунктах аэропортов оформлять пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь.

Отмечается, что такое решение правительства призвано обеспечить безопасность полетов и пассажиров. Оно является реакцией на принудительную посадку в Минске 23 мая самолета компании Ryanair рейса Афины — Вильнюс, с которого белорусские силовики сняли известного оппозиционера Романа Протасевича.


Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации, — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, вчера, 24 мая, правительство Литвы решило запретить авиасообщение через воздушное пространство Беларуси.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров