Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n155102-ukraina-prekraschaet-aviasoobschenie-s-belarusu-shmygal.html

Ракурс

Украина с 00.00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 25 мая, сообщил об этом в своем Telegram-канале.

На внеочередном заседании Правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбы и ГП «Украэрорух» принять для этого необходимые меры, — отметил Шмыгаль.

Кроме того:

украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси;

Госпогранслужба прекратит в таможенных пунктах аэропортов оформлять пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь.

Отмечается, что такое решение правительства призвано обеспечить безопасность полетов и пассажиров. Оно является реакцией на принудительную посадку в Минске 23 мая самолета компании Ryanair рейса Афины — Вильнюс, с которого белорусские силовики сняли известного оппозиционера Романа Протасевича.

Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации, — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, вчера, 24 мая, правительство Литвы решило запретить авиасообщение через воздушное пространство Беларуси.