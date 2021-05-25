Пожар в центре Харькова – горел новый ТРЦ

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Ракурс

Пожар в Харькове произошел в торгово-развлекательном центре Nikolsky, который открыли 21 мая.

ТРЦ находится на ул. Пушкинская, 2. Сообщение о пожаре поступило 24 мая в 22.26, рассказали в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

На месте происшествия работали два оперативных отделения спасательной службы. Пожарные установили, что причиной возгорания стали остатки строительного мусора на открытой лоджии снаружи здания.

Еще до прибытия спасателей персонал торгового центра эвакуировал около 200 посетителей. В 22.37 пожар локализован, а в 22.42 полностью ликвидирован.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве 22 мая произошел пожар в расположенном на улице Берковецкой в ​​Святошинском районе десятиэтажном административном здании, принадлежащем торговому центру «Эпицентр».